أخبار مصر | برلماني: أردوغان أصيب بالجنون بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: أردوغان أصيب بالجنون بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن النظام التركي الإرهابي ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أرودغان أصيب بالهوس والجنون بعد الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وأعلن " الشريف " في بيان له أصدره اليوم رفضه لوصف أردوغان لهذه الاتفاقية بأنها "لا قيمة لها" وإعلانه استئناف بلاده لعمليات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط معتبرا هذه الاتفاقية بأنها صفعة قوية على وجه رجب طيب أردوغان.

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وأكد النائب أحمد حلمى الشريف أن هناك حرصًا كبيرًا من مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق الأمن والاستقرار داخل منطقة البحر المتوسط والحفاظ على الحقوق الخاصة بمصر داخل هذه المنطقة موضحا انه وطبقا للقانون الدولى فإن مصر واليونان تستطيعان الآن عقب اتفاقية تعيين الحدود البحرية وترسيم المناطق الاقتصادية البحرية بين البلدين، بشكل يتفق مع القانون الدولي والشروع في الاستغلال الآمن لثرواتهم الطبيعية بالمتوسط خاصة أنه وفقا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فإنه لا يجوز البحث عن الثروات البحرية إلا بعد التوافق حول أسلوب استغلال تلك الثروات بالإنصاف مع الدول المتلاصقة والمتقابلة كما هي حالة مصر واليونان المتلاصقة معا في الحدود البحرية.

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رئيس المؤتمر: غرفة عمليات الحزب تتابع لحظة بلحظة عمليات تصويت المصريين بالخارج

أكد حزب المؤتمر اهمية انتخابات مجلس الشيوخ مناشدا جميع المصريين بالمشاركة الايجابية فى هذه الانتخابات باعتبارها خطوة مهمة في مسار الديمقراطية والاستقرار والمشروع الوطني للدولة المصرية.

وأعرب الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، عن ثقته فى أن رد الشعب المصرى العظيم سيكون قويا وحاسما على الشائعات والاكاذيب المغرضة التى ترددها الآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية وفضائيات الدم والارهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد الدولة المصرية مؤكدا ان هذا الشعب العظيم الذى انحاز للوطن والوقوف خلف القيادة السياسية فى ثورة 30 يونيو قادر على ممارسه دوره الديمقراطى فى المشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس حزب المؤتمر أن غرفة عمليات الحزب تتابع لحظة بلحظة عمليات تصويت المصريين بالخارج لحظة بلحظة، وذلك فى إطار الخطة التى وضعها الحزب لمتابعة عمليات التصويت والتيسير على المواطنين فى مختلف البلدان على مستوى العالم.

وقال الربان عمر المختار صميدة أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وفى مقدمتها الانتخابات البرلمانية هى واجب وطني تفرضه وتحتمه ظروف المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد مناشدًا جموع المصريين في الداخل والخارج بأن يكونوا على قدر المسئولية وأن ينحازوا لوطنهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق واختيار من يمثلهم في هذا المجلس التاريخي من اجل مستقبل مشرق وباهر لمصر وشعبها.