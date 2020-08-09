أخبار مصر | رئيس المؤتمر: غرفة عمليات الحزب تتابع لحظة بلحظة تصويت المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس المؤتمر: غرفة عمليات الحزب تتابع لحظة بلحظة تصويت المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حزب المؤتمر، أهمية انتخابات مجلس الشيوخ، مناشدا جميع المصريين بالمشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات باعتبارها خطوة مهمة في مسار الديمقراطية والاستقرار والمشروع الوطني للدولة المصرية.

وأعرب الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات له عن ثقته فى أن رد الشعب المصري العظيم سيكون قويا وحاسما على الشائعات والأكاذيب المغرضة التي ترددها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها من قطر وتركيا ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن هذا الشعب العظيم الذي انحاز للوطن والوقوف خلف القيادة السياسية في ثورة 30 يونيو قادر على ممارسة دوره الديمقراطي في المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس حزب المؤتمر أن غرفة عمليات الحزب تتابع لحظة بلحظة عمليات تصويت المصريين بالخارج لحظة بلحظة، وذلك فى إطار الخطة التى وضعها الحزب لمتابعة عمليات التصويت والتيسير على المواطنين فى مختلف البلدان على مستوى العالم.

وقال الربان عمر المختار صميدة أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وفى مقدمتها الانتخابات البرلمانية هى واجب وطني تفرضه وتحتمه ظروف المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد مناشدًا جموع المصريين في الداخل والخارج بأن يكونوا على قدر المسئولية وأن ينحازوا لوطنهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق واختيار من يمثلهم في هذا المجلس التاريخي من اجل مستقبل مشرق وباهر لمصر وشعبها.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا،

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا قرار تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.

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