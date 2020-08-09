مصر | بيتعاطى المخدرات.. تحقيقات النيابة في العثورعلى جثة سائق بـ15 مايو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيتعاطى المخدرات.. تحقيقات النيابة في العثورعلى جثة سائق بـ15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة مايو الجزئية في واقعة العثور علي جثة سائق متحللة داخل منزله، أن المتوفي يبلغ من العمر 46 سنة ويعمل سائق وأن الوفاة كانت منذ مايزيد على أسبوع.

وأفادت التحقيقات بأن المتوفي كان متزوج ولديه أبناء ولكنه انفصل عن زوجته وكان يعيش بمفرده، وكان يتعاطي المواد المخدرة.

وتبين من التحقيقات أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد شبة جنائية في الواقعة.

كانت قد أمرت النيابة العامة في وقت سابق بتشريح جثة سائق وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة للوقوف علي ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي بمجاورة 28، مفاده إنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم ويدعى "طارق"، 46سنة، سائق.

وبالانتقال وكسر باب الشقة عثر على جثة الضحية في حالة تحلل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.