مصر | وزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا بمساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، والتقى بمديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ (2020).

وفي بداية الاجتماع، وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن في كافة أنحاء البلاد والتي أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وساهمت في استقرار الشارع المصري وتعزير مسيرة التنمية، مؤكدًا على مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل لاسيما في مجال تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة وإنفاذ قرارات حظر البناء.

واستعرض الوزير الخطط الأمنية التي انتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.

وتابع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.

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ووجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الإنتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا على أهمية الإستفادة من التقنيات الأمنية الحديثة وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بالمديريات مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الإنتخابات، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.

كما وجه الوزير بالتواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة تنفيذ خطط تأمين العملية الإنتخابية من خلال توعية القوات والتحقق من المظهر الإنضباطى لها.

وأكد أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين ولا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمحيط اللجان الإنتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين.

وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التى تفرضها المرحلة تتطلب العمل الدؤوب والإنضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم. معربًا عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة تلك التحديات ويبذلون فى سبيل ذلك جهودًا جبارة تستحق التقدير