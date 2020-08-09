شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام نحو 18 طناً مواد غذائية فاسدة خلال حملات في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت الحملات المكبرة التي نفذتها أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، بالتعاون والإشتراك مع إدارة مراقبة الاغذية، عن إصدار 19 قراراً لغلق منشأت غير مستوفاه للاشتراطات الصحية.

وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير عام الطب الوقائى بأسوان، ان الحملات إستمرت لمدة أسبوع، حيث إستهدفت الاسواق ومنافذ بيع وشراء وتخزين المواد الغذائية والتى شملت ضبط وإعدام أكثر من 18 طنا مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات، ونحو أكثر من 8 الاف لترا مشروبات مجهولة المصدر

وأضاف ان المضبوطات شملت ضبط وإعدام ٨٧٣ كيلو لحوم مجمدة ومنتجاتها و١١٢ كيلو أغذية محفوظة معلبة و١٨٠ كيلو بوهارات واعشاب و٢١٠ كيلو ارز و١٥٠ كيلو اسماك مملحة و٢٢٠ كيلو منتجات البان وجبن و٢٥٤ كيلو شيبسي ومقرمشات و٦٩٧ لتر عصائر ومشروبات غازية و١٧٤ لتر زيوت سبق غليها، وذلك لتغير خواصها، وغير مطابقتها للمواصفات الصحية،وأيضا لسوء حالة التخزين والحفظ.

ولفت إلى أن الحملة تحفظت على كميات من السلع الغذائية لحين بيان حالتها الصحية وإعدام الفاسد منها والتى شملت ٧٠٨٠ كيلو ارز و٥١٦٠ كيلو ملح طعام و٣١٢٠ كيلو فول معلب و٤٥٠٠ كيس سناكس ومقرمشات و١٧٥ كيلو سمن نباتي و٦٣٠ كيلو صلصه طماطم و٧٥٨ لتر حليب كامل الدسم و٢٠٥٥ لتر عصائر مختلفة و١٨٤٤ مشروبات اطفال و٢٢٩٢ لتر خل و٤٩٢ لتر مياه معباه مشيرا إلى ان الحملة قامت بتحرير٢١٣ محضر جنحة صحية لمخالفة القوانين والقرارات المنظمة للتداول الاغذية.