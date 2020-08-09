محافظ المنوفية يدشن مبادرة «اعرف لجنتك» الانتخابية استعدادا لانتخابات «الشيوخ»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دشن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية مبادرة «أعرف لجنتك» الانتخابية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة والتى تهدف إلى توفيربيانات الناخبين من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم بحيث تساعدهم على أداء واجبهم الإنتخابي في الإقتراع تيسيراً عليهم في العملية الإنتخابية، يأتي هذا في إطار الاستعدادت النهائية لإنتخابات مجلس الشيوخ والتي من المقرر عقدها يومي 11، 12من أغسطس الجاري .
حيث أكد محافظ المنوفية على أنه سيتم توفير أجهزة حاسب آلى متصلة بشبكة الإنترنت أمام ديوان عام المحافظة وكذا الوحدات المحلية للتسهيل على المواطنين في التعرف على الرقم الانتخابي الخاص بهم .
هذا وقد ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة التوجه إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم لإختيار من يمثلهم، مؤكداً أن شعب المنوفية يعى مدى أهمية المشاركة السياسية لترسيخ مبادىء الديمقراطية .
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