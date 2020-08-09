شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 11 حالة من «عزل الصداقة» بعد تعافيهم من كورونا بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد مستشفى الصداقة المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا خروج ١١ حالة جديدة بعد تعافيها وشفائها من الإصابة بالفيروس، وتلقيهم العلاج خلال الأيام الماضية داخل المستشفى حتى تماثلوا للشفاء. والمتعافون هم: حسنين عبدالرحمن، على محمد أحمد حسين، عبدالوارث محمد توفيق، أيمن عبده محمود، بدرية أحمد سيد، فايزة سعيد الصافي، طايع محمد طايع، نجاة أحمد رمضان، مصطفى عدلي حسني، توفيق حلمي توفيق، عبده أبوالقاسم عبدالمعبود. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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