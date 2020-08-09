شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إحالة كبير الأئمة بأوقاف القاهرة ومدير شؤون العاملين للمحاكمة التأديبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت هيىة النيابة الإدارية، كبير الأئمة بإدارة أوقاف غرب القاهرة، ومدير عام شؤون العاملين بالوزارة للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت قيام المتهم الأول بعرض رشوة على مدير مديرية أوقاف القاهرة، وتعدي المتهم الثاني على إختصاص المحكمة التأديبية.

كانت تحقيقات المستشار طه الجنايني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قد انتهت إلى ثبوت خروج المتهمين على مقتضى الواجب الوظيفي والظهور بمظهر غير لائق من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية، الذي أعدها المستشار أحمد نعيم، الوكيل العام بنيابة الأوقاف أن كبير الأئمة بإدارة أوقاف غرب القاهرة قام بعرض مظروف أبيض به مبلغ مكون من عدد ٢ ورقة فئة ٢٠٠ جنيه وعدد ١ ورقة ١٠٠ جنيه بإجمالي مبلغ ٥٠٠ جنيه يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018، على مدير مديرية أوقاف القاهرة عقب إنتهاء الإجتماع الشهري المقرر لمديري الإدارات التابعة لمديرية أوقاف القاهرة داخل مكتب مدير المديرية مقابل التوسط له لدى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لإنهاء طلب خاص به.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم توجه إلى مقر مديرية أوقاف القاهرة يوم الخميس الموافق 22 مارس 2013 وترك مقر عمله بإدارة أوقاف غرب القاهرة دون حصول على خط سير رسمي من جهة عمله .

وأصدر مدير عام شؤون العاملين بوزارة الأوقاف القرار رقم 1655 لسنة 2018 من الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الوزارة بالمخالفة لأحكام نص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وذلك بإيقاف المتهم الأول كبير أئمة بمديرية أوقاف القاهرة عن العمل إعتبارًا من 24 مارس 2018 ولحين إنتهاء التحقيقات مما أدى إلى عودة المذكور للعمل بتاريخ 25 يوليو 2018 حال كون مدة الوقف لا يجوز أن يزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.

ولم يقم المتهم بعرض أمر صرف أو عدم صرف الباقي من أجر المتهم الأول على المحكمة التأديبية المختصة عقب صدور قرار الإيقاف رقم 1655 لسنة 2018 بتاريخ 24 مارس 2018، والصادر من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف لتقرر صرف أو عدم صرف الباقي من أجره مما أدى إلى قيامه بصرف الباقي من أجره بعد عودته للعمل بالمخالفة لنص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

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