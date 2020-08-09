شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بواقعة العثور على جثة سموحة.. البحث عن رأسه وذراعه لفك الغموض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسابق ضباط مباحث إدارة البحث الجنائى بمديرية امن الاسكندرية الزمن لكشف غموض حادث العثور على جثة سيدة مجهولة في منطقة سموحة مما اثار حالة من الفزع بين المواطنين .

و تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا أمس من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة تعاونيات سموحة بدائرة القسم، بالعثور على جثة مجهولة مقسومة إلى جزئين داخل أحد صناديق القمامة بالمنطقة.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر بدون رأس ومقسومة نصفين ملقاة داخل صندوق قمامة أمام العقار 136 تعاونيات سموحة.

وفجرت التحقيقات في الواقعة عدة تحقيقات إذا تبين من معاينة الجثة وتشريحها عدم وجود الراس والذراع اليمنى مما يجعل التعرف عليها مستحيلا، كما تبين وجود تهتكات في الانسجة بالجزئين العلوى والسفلى من الجسم مما يرجح ان عملية التقطيع تمت بالة غير حادة وربما مشرشرة مثل منشار أو نحوه.

وفى ذات السياق أنهت نيابة سيدى جابر بإشراف المستشار محمد عبدالسلام امين المحامى العام الاول لنيابات إستئناف الاسكندرية معاينة موقع العثور على الجثة، وثبت من المعاينة وجود أثار دماء على الارض تبعد عن صندوق القمامة الذي عثر به على الجثة حوالى نصف متر مما يرجح ان الجثة نقلها شخص واحد بواسطة احدى المركبات وقام بجرها على الارض حتى وضعها بالصندوق بمكان العثور عليها.

وأمر المستشار كريم سامى رئيس نيابة سيدى جابر بالتحفظ على الجثة بمشرحة الإسعاف وإستعجال تقرير الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتوقيتها، والتحفظ على جميع كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريعها وتكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وكشف غموض الحادث.

ووجه اللواء سامى غنيم مدير امن الاسكندرية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبدالوهاب مدير مباحث الاسكندرية واللواء محمد الجمسى رئيس المباحث لكشف غموض الحادث ضم الفريق اللعميد أشرف البيلى والعميد عمرو الشامى وكيلا المباحث الجنائية والعقيد السيد الحديدى رئيس قسم جرائم النفس والمقدم محمد الخبى رئيس مباحث قسم شرطة سيدى جابر.

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وارتكزت خطة عمل الفريق على فحص جميع كاميرات المراقبة بموقع الحادث‘وفحص جميع بلاغات التغيب بالاقسام المختلفة سواء بالاسكندرية أو المحافظات المجاورة، وسؤال قائدى سيارات السرفيس القريبة من موقع الحادث وسؤال عمال شركة جمع القمامة لمحاولة الوصول إلى خيوط تقود لتحديد هوية الجثة أو شخصية الجناة.