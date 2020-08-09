شكرا لقرائتكم خبر عن «انزل – شارك».. حملة للتوعية بالمشاركة في انتخابات الشيوخ بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت محافظة الجيزة على نشر عددا من وسائل التوعية للمواطنين لحثهم على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت على أرض مصر، وأكدت المحافظة على ضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي لمكافحة الإصابه بفيروس كورونا .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية .

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة لمتابعه انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي ١١ و١٢ من الشهر الجاري لضمان توفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

أشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم توجيه الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المختصة بتكثيف المجهودات لاستقبال الانتخابات، حيث تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ، مؤكدا على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

وأكد «راشد» على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين .

يذكر أن محافظ الجيزة قد أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم ٥٦٨٩٤٠١ والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب .

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