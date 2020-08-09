شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: لدينا استراتيجية متكاملة لتحسين كفاءة القيادات الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن سير العمل الإداري بالجامعة يتم وفق خطة استراتيجية متكاملة تهدف لتحسين كفاءة القيادات الإدارية من مديري الكليات ومساعديهم وصقل مهاراتهم على مستوى كافة المجالات الإدارية، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع مديري الكليات ومساعديهم بحضور الدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة .

وأشار الدكتور منصور خلال الاجتماع أن الجامعة راعت مبدأ تكافؤ الفرص بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب عند اختيار مديري الكليات الجدد ومساعديهم، حيث هدفت التنقلات تحقيق المصلحة العامة وفقا للإمكانيات الإدارية للأشخاص .

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وأوصي رئيس الجامعة القيادات الجديدة أن يعملوا من أجل المصلحة العامة، وأن يحققوا العدل في أماكنهم، مع مراعاة الجانب الإنساني بما لا يؤثر على الأداء والعمل، وأن يكونوا أول الملتزمين بالانضباط والشفافية والنزاهة، مشددا على ضرورة ميكنة كافة الإدارات وخاصة شؤون العاملين وتحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتنسيق الكامل مع إدارة الجامعة .

وطالب رئيس الجامعة مديري الكليات بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالكليات والمعاهد ورصد كافة احتياجات الكليات والعمل على توفيرها قبل بدء العام الدراسي الجديد، وإنشاء مركز للصيانة بكل مجمع يضم فنيين من كافة التخصصات، بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية مع العاملين بكافة الإدارات لتطوير العمل ومناقشة مشكلاتهم ووضع الحلول الجذرية لها، وعمل تقييم كل ثلاثة أشهر لهم، واكتشاف وإعداد الصف الثاني من مديري المستقبل .

وفي نهاية الاجتماع، عقد رئيس الجامعة جلسة حوارية مفتوحة ناقش فيها الحضور واستمع إلى مقترحاتهم حول تطوير العملية التعليمية والتحديات التي تواجههم أثناء العمل .