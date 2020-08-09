شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشهد إزالة أدوار مخالفة من أحد الأبراج بمنطقة أتريب ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، إزالة أدوار مخالفة من أحد الأبراج بمنطقة أتريب بمدينة بنها، حيث قدم الأهالي شكوى تفيد بوجود ميل بالبرج وتصدعات، وبناءا على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التي شكلت، أمر المحافظ بإزالة الأدوار المخالفة.

وتبين حصول المخالف على رخصة بأربع أدوار فقط، وتبين أنه مخالف من الطابق الرابع حتى الطابق العاشر.

وأكد المحافظ، أنه جرى التنسيق لإزالة الطوابق المخالفة، مشيرًا إلى أن هذه العقارات تشكل خطورة على حياة المواطنين وفقًا لقانون البناء، لذا يستلزم إزالتها لأنها مخالفات وجوبية الإزالة ولا يجوز التصالح فيها لخطورتها على الأرواح، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء.