شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: متابعة مستمرة لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم، لكافة تفاصيل التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال لجنة المتابعة التي شكلت لتتابع الالتزام بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف زين، أن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام، تقوم بدورها وواجبها الوطني، بتغطية هذا الحدث الديمقراطي الكبير الذي يعكس ما نعيشه من عصر حرية وديمقراطية وبناء الدولة الحديثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وسيقوم الإعلام الوطني بدوره فى تغطية كافة تفاصيل العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ وتلتزم فيها إذاعات وشاشات الوطنية للاعلام بكافة الضوابط والمعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالتغطية الاعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ بمنتهى الشفافية والمصداقية ومراعاة الدقة والحصول على الخبر من المصادر الموثقة و العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية بين كافة المرشحين، وبشكل يليق بأهمية الحدث.

وأشار زين إلى أن الوطنية للإعلام خلال فترة الإعلان والدعوة للانتخاب، قامت بتوعية المواطنين وتحفيزهم بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي وتعريفهم بقواعد وطرق الأدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع ، وذلك من خلال تطويع بعض البرامج الإذاعية والتليفزيونية وتكثيف بث التنويهات ومن خلال النشرات الإخبارية

كما أشار زين إلي أنه تم تسخير كافة الامكانيات، من أجهزة النقل والبث، وكافة أطقم العمل من مذيعين ومراسلين ومصورين لتغطية كافة فعاليات الانتخابات، ونقل مشاهد الاقتراع حتي إعلان النتائج علي مستوى الجمهورية، وفي سفارتنا بكافة دول العالم، ومن خلال شبكة مراسلين ضخمة داخل وخارج مصر لنقل هذا المشهد الحضاري ووضع المشاهد في كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية