بالانفوجراف.. جهود محافظة الغربية في تطهير وتعقيم 26034 منشأة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له أن المحافظة مستمرة في اتباع الإجراءات الاحترازية الخاص بفيروس كورونا حيث قامت المحافظة بتطهير وتعقيم 26034 منشأة حكومية وخاصة خلال الفترة من 16 / 3 إلى 7 /8 /2020 . وأكد المحافظ أن عملية التطهير والتعقيم مستمرة لجميع المنشآت وذلك حرصا على سلامه وصحة وحياة المواطنين. وياتى هذه الجهود تنفيذاً لتكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مجابهة تداعيات فيروس كورونا. محافظة الغربية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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