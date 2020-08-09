شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق «الندوات».. نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد امتحانات الفرقة الرابعة بكلية التربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، يرافقه الدكتور أنور فراج، عميد كلية التربية، جولة تفقدية الأحد لمتابعة سير امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة الرابعة، وذلك فى أعقاب حادث الحريق الذى طال قاعة الندوات وتمت السيطرة عليه قبل بدء الامتحانات دون خسائر.

وذكرت الجامعة فى بيان لها، أنه تمت السيطرة على الحريق الذى وقع بسبب ماس كهربائى .

واكد "جابر"، أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى ولا يوجد اى طارئ، وان الطلاب ينتظمون فى أداء الامتحان .