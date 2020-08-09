شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مديرًا جديدًا للنيابة الإدارية بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً صباح اليوم الأحد، بتعيين المستشارة شهيرة عبدالشافي شعبان، مديراً للنيابة الإدارية بالمنصورة القسم الأول.
وقال في بيان للهيئة إن ذلك يأتي إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.
جدير بالذكر أن المستشارة شهيرة عبدالشافي شعبان، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة ١٩٩٦، وعينت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٧ وتدرجت في مسيرتها المهنية، حيث عملت بنيابات المنصورة القسم الثاني والثالث ونيابة أجا، ثم بالمكتب الفني بالمنصورة اعتبارًا من ٢٠١٥، حيث تمت ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام ٢٠١٨.
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