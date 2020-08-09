شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية» تتفقد مقار اللجان الانتخابية بالدقهلية قبل الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، اليوم، حملة مكبرة للمرور على مقار اللجان الانتخابية قبل انطلاق انتخابات الشيوخ بالداخل يومي الثلاثاء والأربعاء.

حضر الجولة هيثم الشيخ، نائب المحافظ، ومنال الغندور، السكرتير المساعد، ووكلاء الوزارات ومديرو مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والتضامن الاجتماعي، وتم تشكيل فرق عمل للمرور على المنشآت والمحلات والمستشفيات والمطاعم والمخابز ودور الرعاية.

وتفقدت الحملة مدرسة الكردي التجارية المتطورة كأحد مقار الانتخابات للاطمئنان على الجاهزية لاستقبال المواطنين للتصويت، كما تفقد مقر مجلس المدينة، والمركز التكنولوجي التابع له.

ووجه نائب المحافظ لرئيس المدينة سرعة تنفيذ اعمال الصيانة والدهانات اللازمة داخل المبنى لتوفير بيئة ملائمة للعاملين وتحقيقًا لرضاهم وللمواطنين المترددين لقضاء مصالحهم.

كما تفقدت الحملة مدرسة الفريق محمد مرسي الابتدائية مدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور الثانوية بنين، للاطمئنان على الاستعداد للانتخابات، كما تفقدت مدرسة اللواء هارون محمد حسن الإعدادية بنات بالمدينة.

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