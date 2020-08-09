شكرا لقرائتكم خبر عن القبض علي 6 صيادين مصريين بمصراتة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت السلطات الليبية بمصراتة القبض على 6 صيادين جدد من قرية برج مغيزل بمطوبس منذ 6 شهور وأودعتهم بسجن (السكت)، فيما استغاث ذويهم، بسرعة تدخل وزارة الخارجية، للإفراج عنهم، مؤكدين أن أبناءهم تواصلوا معهم عبر الهاتف من داخل السجن، للتدخل لدي السلطات الليبية للإفراج عنهم.

القبض عي 6صيادين جدد من برج مغيزل بمصراته بليبيا

القبض عي 6صيادين جدد من برج مغيزل بمصراته بليبيا

القبض عي 6صيادين جدد من برج مغيزل بمصراته بليبيا

ويقول عماد حبشي، أحد أقارب الصيادين المقبوض عليهم، لـ«المصري اليوم»، إن مجموعة من شباب الصيادين بقرية برج مغيزل، سافروا من حوالي 11شهر للعمل بمراكب الصيد الليبية بمصراته, إلا أن 6 منهم إنقطعت عنهم أخبارهم، وفوجئوا من يومين بإتصال تلبفوني من أحدهم ليبلغهم أن ستة منهم ألقت السلطات الليبية القبض عليهم من مركب صيد بمصراته، وتم إيداعهم بسجن (السكت) بليبيا ويعاملون معامله سيئه جدا وهم:

حسن محمد طمان البهلوان، عزيز عبدالستار حسن عرفه، معاطي غالي توفيق عرفه, حسن إبراهيم إبراهيم عبدالمجيد, بدر ياقوت إبراهيم البهلوان, حسن محمد أحمد جاد, وجميعهم من قرية برج مغيزل , وأضاف حماد أن أصحاب المركب الليبيين لم يفعلوا شيئا تجتههم ولم يتدخلوا للإفراج عنهم.

في سياق متصل، طالب أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفرالشيخ، وزارة الخارجية المصرية بسرعة التدخل للإفراج عن 14صياد أخر، من قري برج مغيزل والسكري والجزيرة الخضراء، حيث تم القبض عليهم أيضا من عدة شهور من مصراته وإيداعهم سجن (تورمينا بمصراته) ضمن 29 صياد أخرين بعضهم من أبوقير بالإسكندريه وهم:

1- سعد سعد الطنايحي 2- أحمد محمود غيطاني

3- وليد محمد أبوابراهيم 4- يوسف ابراهيم أبو زليمه

5- سعيد سعيد ابوعتمان 6- شادي عباده الطنايحي

7- محسن حسن علاء الدين 8- ممدوح احمد ابوشاهين

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9- اسلام محمود شرف 10- سلامه عبدالدايم

11- حماده سلمان 12- عادل سعيد عباس مظاليم

13- بدري محمد مرعى.