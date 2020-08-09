محافظ الشرقية يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ للتأكد من جاهزيتها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان مدرستي الحلوات الإبتدائية، وبليغ الثانوية بمدينة الإبراهيمية، للإطمئنان على جاهزيتها لإستقبال المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انطلاقها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

واطمأن المحافظ على إجراءات تأمين اللجان الإنتخابية، والتأكيد على تذليل كافة المشاكل والمعوقات أمام الجهات المنوط بها الإشراف على العملية الإنتخابية، والإطمئنان على الإنتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة، ليخرج المشهد الإنتخابي بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

وشدد المحافظ على ضرورة الإستمرار في إجراء أعمال التطهير والتعقيم بالمقار ،واللجان الإنتخابية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وتحقيق أعلي درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الإنتخابية.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتفقد لجان مدرستي الحلوات الإبتدائية وبليغ الثانوية بالإبراهيمية للتأكد من جاهزيتها لإستقبال المواطنين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتفقد لجان مدرستي الحلوات الإبتدائية وبليغ الثانوية بالإبراهيمية للتأكد من جاهزيتها لإستقبال المواطنين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

وأكد محافظ الشرقية أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني ،على كل من له حق التصويت اتجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسؤولياته في سبيل رفعته واستقراره.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمركز ومدينة الإبراهيمية 104 ألف و840 ناخب وناخبة، لهم حق التصويت أمام 44 مركز انتخابي يضم 44 لجنه فرعية.

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