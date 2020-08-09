شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاحد، أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول والوفد المرافق له، وذلك ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات .

جاء ذلك بحضور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، الكابتن فكري صالح رئيس اللجنة الفنية للاتحاد، محمد محسن لجنة العلاقات العامة بالاتحاد وايمن عبدالرحمن الافندي رئيس منطقة المنيا ،ناصر محمد على نائب رئيس المنطقة ،الكابتن هشام عبدالرسول المستشار الرياضي للمنطقة .

وأكد محافظ المنيا على دعم كافة الأنشطة الرياضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، على اعتبار ان الرياضة تساهم في غرس القيم الايجابية وروح المنافسة الشريفة بين اللاعبين واكتساب السلوك الايجابي.

وأوضح أن المحافظة جاهزة لاستقبال أي فعاليات وبطولات على ارض المحافظة، من خلال 159 مركز شبابي و21 نادي بجميع المراكز والمدن ،لافتا انه يجري إنشاء الكثير من المراكز الشبابية الجديدة لتستوعب جميع الشباب.

وتبادل المحافظ ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول الدروع، كما أهدى رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول درعا للدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، تكريما وتقديرا لدعم محافظ المنيا ونائبه لمنظومة الرياضة والعابها المختلفة والارتقاء بها لصالح شباب المحافظة.

وأعلن رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول خلال لقائه بالمحافظ عن تدشين رياضة الميني فوتبول بمحافظة المنيا، وافتتاح مقرا للمنطقة بمدينة المنيا، لافتا أن الاتحاد المصري للميني فوتبول يهدف إلى نشر اللعبة في جميع محافظات مصر وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب من خلال مراكز الشباب

هذا وتعد «الميني فوتبول» أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها، ولكنها منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة التي تُلعب بها.

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وانطلقت هذه الرياضة من كندا، وانتشرت في 1980 بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013، وتأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية،، وتم تنظيم 3 نسخ لكأس العالم للعبة في عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، و2017 بتونس، و2019 في أستراليا.