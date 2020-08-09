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شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج.. اعرف لجنتك بـ"الشيوخ" من تطبيق كلم مصر (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع على مدار الساعة انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج.
وأضافت، أن تطبيق "كلم مصر" الإلكترونى الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة سواء بنظام Andriod أو IOS، يساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت فى الانتخابات، من حيث تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خاصة أن تصويت المصريين بالخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.
ونستعرض من خلال الإنفو جراف التالى رسائل وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج..
غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع كافة التفاصيل منذ اللحظة الأولى
نعيش تجربة جديدة تستحق الإشادة لأن الدولة اتخذتها رغم الجائحة
يجب أن يكون جواز السفر المصرى صالح لإتمام عملية التصويت
كل إجراءات التصويت تتم عبر البريد السريع تطبيقًا للإجراءات الاحترازية
الرقم الكودى سرى وشخصي لا يجوز تبادله مع آخرين
نسعى لتقديم كافة التسهيلات للمواطن لإتمام التجربة
تصويت المصرى في الخارج المتواجد على أرض مصر 11 أغسطس مثل المقيمين في الداخل
الدولة أعطت حقا أصيلا للمصريين في الخارج وأكدت لهم أنهم جزء من العملية السياسية
تطبيق "كلم مصر" يمد المصريين بالخارج بعناوين المقار الانتخابية
رسائل وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج
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