شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. معلومات الوزراء: بركة غليون السمكية توفر 5000 فرصة عمل مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح من خلاله أن مزرعة بركة غليون السمكية أنشئت على مساحة 4 آلاف كيلو متر مربع كمرحلة أولى، و9 آلاف كيلو متر مربع كمرحلة ثانية، وتضم منطقة صناعية تشمل مصانع لإنتاج الثلج والفوم والتعبئة والتغليف وغيرها، فضلاً عن محطة لمعالجة مياه الصرف ومحطة لتوليد الكهرباء، وكذلك عدة مراكز للأبحاث والتدريب.

ويوفر المشروع نحو 5000 فرصة عمل مباشرة و10 الاف فرصة عمل غير مباشرة، فضلًا عن حصول المشروع على الاعتماد الدولي من قبل المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" مما رفع نسبة صادرات المنتجات السمكية وجعلها مصدرًا هامًا للدخل القومي.

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وكان المركز قد نشر انفوجراف، سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.