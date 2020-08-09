شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء امتحانات القدرات بكليتي الإعلام والتربية الفنية بجامعة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد الشرقاوى رئيس الجامعةK الاختبارات المؤهلة للإلتحاق بكلية الاعلام وتكنولوجيا الإتصال والتربية الفنية، والتي ابتدأت في 8 أغسطس وتستمر حتى 20 من الشهر الجاري بمقر الجامعة بمدينة السلام 1 بحى فيصل.

وأكدت الجماعة على الراغبين لإداء اختبارات القدرات بكليتى الإعلام والتربية الفنية بالجامعة، التسجيل بموقع التنسيق التابع للمجلس الأعلى للجامعات، من أجل تحديد نوع الإختبار وموعد الاختبار الخاص بكل طالب.

وتم الكشف عن الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات وهي صورة البطاقة الشخصية ورقم جلوس الثانوية العامة، وصورة شخصية ومبلغ 450 جنيه رسوم دخول الاختبار طبقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات وطباعة إيصال من موقع التنسيق يفيد بنوع القدرات المسجلة .

وأوضح بيان ان الطلاب الثانوية العامة لسنوات السابقة الراغبين في الالتحاق بكليتى التربية الفنية والاعلام التقدم بالأوراق الخاصة بالتحويل إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية بالجامعة يومى 23 و24 أغسطس على ان يكون موعد الاختبار يوم 25 أغسطس .