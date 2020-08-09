شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تعقد مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ضمن غرفة عمليات الوزارة لمتابعة التصويت، وهي الغرفة التي أعدتها الوزارة للرد على استفسارات الناخبين بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ تستمر العملية الانتخابية للمصريين بالخارج اليوم وغدا الإثنين 9 و10 أغسطس الجاري في التاسعة صباحًا، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.
من ناحيتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال المؤتمر الصحفي، إن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ في هذه النسخة يعكس اهتمام الدولة المصرية بالكتلة التصويتية للمصريين بالخارج، باعتبار المشاركة حقًا دستوريًا أصيلًا لكل مصري بالخارج، مضيفة أن العملية التصويتية تتم عبر البريد السريع فقط، في تجربة تحدث لأول مرة، وهو ما يتم تقييمه من جانب وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتابعت وزيرة الهجرة أن اعتماد آلية البريد السريع لمشاركة المصريين بالخارج يأتي ضمن الإجراءات الاحتياطية لمنع تفاقم وباء كورونا المستجد؛ حفاظًا على صحة المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن عملية التصويت عملية شخصية ولذلك على كل فرد من أفراد العائلة أن يرسل المظروف الخاص به منفردًا دون أي إشارة توضح هوية المشارك، حتى يتسنى متابعة الفرز وحصر الأصوات.
وأضافت الوزيرة أن غرفة وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، تلقت عددًا من الاستفسارات والتساؤلات خلال الساعات الماضية تخص خطوات وطرق التصويت في الانتخابات، وكذلك إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلا من البريد السريع، واستفسار حول مدى إمكانية السماح بالتصويت في الانتخابات لمواطن في حال ما إذا كانت هناك دعوى قضائية مقامة ضده في وقت سابق وصدر بها حكم ضده أم لا.
وأوضحت «مكرم» أن المصري بالخارج المتواجد في مصر خلال هذه الفترة يستطيع المشاركة في العملية الانتخابية دون وجود أي عائق وباستخدام نفس الطرق من خلال الاعتماد على البريد السريع، كما يحق للمصري بالخارج صاحب بطاقة الرقم القومي المنتهية المشاركة أيضًا في العملية الانتخابية، مضيفة أن الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية باتة لن توجد أسماؤهم في قواعد الناخبين، وبالتالي لن يتمكنوا من المشاركة في العملية التصويتية.
ونظرًا لوجود عطلة أسبوعية يوم الأحد في عدد من الدول الأجنبية، أوضحت وزيرة الهجرة أنه يمكن للمصريين بالخارج المتواجدين في هذه الدول المشاركة في العملية الانتخابية بداية من اليوم الأحد مع عودة عمل البريد السريع، بينما يستطيع المصريون بمنطقة الخليج –التي تضم الكتلة التصويتية الأكبر- المشاركة في الانتخابات اليوم وغدا دون وجود أي عوائق.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
95,314
-
تعافي
51,672
-
وفيات
4,992
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تعقد مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.