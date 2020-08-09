شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير الداخلية لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمود توفيق، وزير الداخلية، الأحد، اجتماعًا مع مساعدي الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وإلتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لمتابعة خطة تأمين إنتخابات مجلس الشيوخ.

في بداية الإجتماع، وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن في كافة أنحاء البلاد والتى أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وساهمت في إستقرار الشارع المصرى وتعزير مسيرة التنمية، مؤكدًا على مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل لاسيما في مجال تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة وإنفاذ قرارات حظر البناء.

واستعرض الوزير الخطط الأمنية التي إنتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين إنتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.. وتابع سيادته عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الإنتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا على أهمية الإستفادة من التقنيات الأمنية الحديثة وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بالمديريات مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الإنتخابات، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، كما وجه بالتواجد الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة تنفيذ خطط تأمين العملية الإنتخابية من خلال توعية القوات والتحقق من المظهر الإنضباطى لها.

وأكد أن تعاون المواطنين عامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين ولا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمحيط اللجان الإنتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين.

وفي نهاية الإجتماع، أكد محمود توفيق، وزير الداخلية، أن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب العمل الدؤوب والإنضباط في الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم، معربًا عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة تلك التحديات ويبذلون في سبيل ذلك جهوداً جبارة تستحق التقدير.

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