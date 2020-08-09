شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أطنان أسماك مملحة فاسدة بمصنع في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 5 أطنان أسماك مملحة فاسدة داخل مصنع بالمدينة الصناعية ببرج العرب، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق. تلقى ضباط مباحث التموين معلومات تفيد حيازة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتمليح الأسماك، بدائرة قسم شرطة برج العرب، كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة. تم استهداف المصنع المشار إليه بحملة أمنية ، وعثر على 5 أطنان سلع غذائية "سردين مملح، رنجة، فسيخ مملح، بطارخ، رنجة فليه"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية. تحرر محضر بقسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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