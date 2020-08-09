شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية» تشكل لجان للمرور على مقار انتخابات الشيوخ للتأكد من كفائتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وبتكليفات من الدكتور المهندس محمد نجيب صالح- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ للسادة رؤساء الافرع بتشكيل لجان للمرور على المقار الانتخابية المخصصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بكافة أنحاء المحافظة للتأكيد على لمراقبة جودة مياه الشرب بتلك اللجان ورفع عينات منها للاطمئنان على جودتها والتأكد من كفاءة عمل الحنفيات باللجان والتأكد من تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي الواقعة بتلك اللجان وكذلك الخطوط الداخلية بها تحسبا لاى طوارئ قد تحدث.

وأكد نجيب، حرصه وإهتمامه على المشاركة في توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية لتليق بإسم مصر وظهور محافظة المنوفية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية وتأكيدنا لدورنا في تأمين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي داخل تلك اللجان.