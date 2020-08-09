شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يتفقد اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية، رافقه خلالها الدكتور عبدالمؤمن شمس، عميد الكلية، وسامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.
واطمأن رئيس الجامعة، خلال الجولة، على توفير كل وسائل سبل الراحة للطلاب ومتابعة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
وأكد أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لإجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها (الأجنبية والعربية) والشهادات الفنية للطلاب المتقدمين للكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء اختبار قدرات للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بها، وذلك وفق الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
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