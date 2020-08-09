شكرا لقرائتكم خبر عن «صوتك لمصر بكرة» تختتم فعالياتها في الإسكندرية قبل «الصمت الانتخابي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت حملة «صوتك لمصر بكرة» فعالياتها التي أطلقها فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، تزامناً مع الاستحقاق الدستوري لمجلس الشيوخ 2020، أمس.

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن الحملة انطلقت في المحافظة 1 أغسطس الجارى واختتمت فعالياتها أمس بندوة توعوية بمقر جمعية شباب من أجل التنمية بمنطقة السيوف.

وأشارت إلى أن الندوة استهدفت على مدار أيامها الـ8 توعية السيدات بأهمية المشاركة الإيجابية، وبعض المعلومات عن اختصاصات مجلس الشيوخ، والفرق بين المرشحين الفردي والقوائم وطريقة التصويت، كما تم الإعلان عن الخط الساخن رقم ١٥١١٥، للإبلاغ عن شكاوى الانتخابات والتأكيد على الاهتمام باتباع كل الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كوفيد ١٩ أثناء عملية الاقتراع السرى.

وأضافت مقررة الفرع أن فعاليات الحملة استمرت خلال الفترة من ١ حتى ٨ أغسطس الجاري وتضمنت توعية ميدانية من خلال النزول إلى الأماكن الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى توعية إلكترونية تضمنت إعداد ١٢ إنفوجراف تضم المعلومات الأساسية عن مجلس الشيوخ، وتم نشرها على كل منصات التواصل الاجتماعي.

بدورها، أكدت «ماجدة» ثقتها في المرأة المصرية، سواء ناخبة أو مرشحة، لضمان استكمال مسيرة التنمية.

Advertisements