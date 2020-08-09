شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 3 من ذوي القدرات.. «القوى العاملة»: تعيين 137 شابًا بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأحد، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 137 شابًا، منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 171 شابًا.

وقال الوزير إن المديرية قامت بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لنحو 625 عاملا بإجمالي 622 ألف جنيه، كما تم صرف 3 منح مولود لـ3 عمال، ومنحة زواج لعامل آخر، في إطار رعاية تلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبدالراضي، مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية باستخراج 8 تراخيص عمل الأجانب يعملون في نطاق المحافظة، وتجديد التراخيص 3 تراخيص لآخرين.

وأوضح مدير المديرية أنه تم قياس مستوى مهارة 30 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة مهنة لنفس العدد خلال الشهر الماضى من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأشار «عبدالراضي» إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 258 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير محضرين، في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم التفتيش على 68 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية.

وأضاف أن المديرية قامت تلقت 377 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 132 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 15 شكوى، وتبقى 230 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

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