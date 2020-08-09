شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية يتفقد اختبارات القبول بالثانوي لطلبة الإعدادية للعائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد صباح اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اختبارات تحديد المستوى للقبول بالتعليم الثانوي لطلبة الشهادة الإعدادية للراغبين من أبنائنا في الخارج الذين اجتازوا المشروع البحثي للشهادة الإعدادية تحت إشراف السفارات المصرية وكذلك اختبارات مسابقة القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس والتي تعقد بمدرسة الشهيد ياسر فريج الثانوية بنات بشبين الكوم ( الثانوية الجديدة بنات بشبين ).

وصرح سويد أن الاختبارات تعقد بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول وفقا لجدول الامتحان المنظم لهذا مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتنبيه على الطلاب أبنائنا عبر السفارات المصرية بالخارج بضرورة التواجد بأرض الوطن والتوجه لمقار اللجان الامتحانية التابع لها محافظة الطالب