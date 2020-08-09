شكرا لقرائتكم خبر عن «مودة» يقدم تدريبات جديدة للمقبلين على الزواج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يبدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية«مودة» في تقديم مجموعة من الورش التدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج في مرحلة الخطوبة اللآئي يتم تجهيزهن من قبل المنطقة الروتارية.
وقالت راندا فارس، مدير مشروع «مودة»، الدورات التدريبية تستهدف ٢٠٠ فتاة وشاب في مرحلة الخطوبة من خلال تنفيذ ١٠ ورش تدريبية، يتلقى خلالها المتدربين المحتوى التدريبي للمشروع والذي ينقسم إلى عدة محاور وهي :
• الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية .
• الجوانب الصحية في الحياة الأسرية.
• معايير اختيار شريك الحياة .
• الجوانب الشرعية في الحياة الأسرية.
تنطلق الدورات التدريبية من محافظة الإسكندرية يوم السبت الخامس عشر من أغسطس الجاري وتمتد حتى السادس من سبتمبر، في أربع محافظات (الإسكندرية- القاهرة- الجيزة- الفيوم) .
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