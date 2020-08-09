شكرا لقرائتكم خبر عن التوكيلات أزمة تواجه مرشحي الشيوخ في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه 27 مرشحا مستقلا في المنيا أزمة حقيقية في توفير مندوبين لهم داخل 757 لجنة في 557 مركزا انتخابيا لاستقبال 3 ملايين و468 ألفًا و575 ناخبًا وناخبة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، لكون الدائرة كبيرة جدا وبطول 150 كيلومترا و80 مترا عرضا.

وشكل حزب مستقبل وطن فرقًا تنظيمية بالمراكز لإعداد التوكيلات الخاصة باللجان الفرعية، وأيضا قيام كل مرشح بإنهاء التوكيلات العامة لمؤيديه بكل قرية.

فيما شكل حزبا حماة الوطن والمؤتمر وأيضا المستقلون مجموعات شبابية لإنهاء إجراءات التوكيلات الخاصة والعامة، وأيضا توكيل واحد لحضور حصر الأصوات باستاد جامعة المنيا ليشمل موكلًا أساسيًا وآخر احتياطيًا.

في سياق متصل، تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي عددًا من المقار واللجان الفرعية للاطمئنان على الاستعدادات واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على الناخبين وأعضاء اللجان من الإصابة بالأمراض الوبائية، وأيضا توفير مقومات العمل من كهرباء ومياه ودورات مياه ومناطق انتظار.

بينما واصل المرشحون عقد لقاءات منزلية مع مؤيديهم للتنسيق لحشد الناخبين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للتصويت لهم بهدف الفوز بالمقعد من الجولة الأولي بدلا من الإعادة.

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