شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يقدم نصائحه للركاب خلال استقلاله لتجنب التعرض للغرامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة المترو نصائح لجمهور الركاب عبر موقعها الإلكترونى لتسهيل حركتهم خلال استقلال المترو، وتحقيق سلامتهم وتجنب تعرضهم للغرامة نعرضها خلال التقرير التالى: 1ـ استخدم التذكرة أو الكارت الذكى للعبور من بوابات التذاكر. 2ـ اللجوء لمسئول بوابات التذاكر عند حدوث خلل فى وسيلة العبور . 3ـ خلال انتظار القطار على الرصيف يرجى الوقوف خلف الخط الأصفر . 4ـ السماح للركاب بالنزول أولًا من القطار ثم الصعود . 5ـ الابتعاد عن الأبواب بعد الصعود للقطار. 6ـ إتباع اللوحات الإرشادية والاهتمام بسماع إشعارات وتنبيهات الإذاعة الداخلية. Advertisements 7ـ مراعاة ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة والسماح لهم بالمرور أولًا من بوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد وركوب القطار وإعطاء الأولوية لهم بالجلوس. 8ـ الحفاظ على نظافة المحطات والقطارات وإلقاء المهملات بصناديق القمامة. 9 فى حالة الاشتباه فى أى شيء مريب بالمحطة أو القطار يرجى التوجه إلى المسئولين بالمحطة. 10ـ إبلاغ مسئول المحطة عن أى ملاحظات سواء بالمحطة أو القطار. 11ـ استخدام معدات السلامة والطوارئ من طفايات الحريق أو بلف الطوارئ بالقطار فى الحالات الطارئة فقط لتجنب التعرض للمسائلة القانونية . 12ـ غرامات المخالفين تقدر بـ50 جنيها وتختلف حسب نوع المخالفة. 13- يتم تحويل المخالفة للنيابة العامة فى حالة ارتكاب مخالفة تؤدى إلى الإضرار بمرفق المترو أو سلامة أحد الركاب. 14- ارتداء كمامات خلال استقلال خطوط المترو.

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