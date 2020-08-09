شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإعاقة: غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ وإجراءات التيسير على المعاقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن بدء عمل غرفة العمليات المشكلة من المجلس لمتابعة اجراءات تصويت الاشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس ، وكذلك تلقي التقارير من متابعي المجلس من كافة المحافظات وداخل اللجان لرصد التسيرات التي كفلتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وسهولة ويسر.

ومن المقرر أن تتلقى غرفة العمليات الشكاوى والاستفسارات من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بشأن عملية التصويت وآلياتها والإجراءات المتبعة او ما يتعلق بكل مجريات اليوم الانتخابي من خلال متابعي المجلس أمام اللجان الانتخابية ، ومن خلال وسائل التواصل التي اعلنت عنها غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الخط الساخن على رقم 16736‪ ‪ وتلقي الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس اب على ارقام 01285588657 01551816614‪ / ‪أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوكhttps://www.facebook.com/NCPDEGYPT/

وقال المجلس، إن ذلك تيسيرا على مجموعة كبيرة من أبناء الوطن من ذوي الإعاقة في عملية الانتخاب والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت.