شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج المتواجدون فى مصر يحق لهم التصويت يوم 11 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة ، أن المصريين فى الخارج المتواجدين على أرض مصر يحق لهم التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 11 اغسطس الجارى تزامنا مع انتخابات المصريين بالداخل، وأضافت وزيرة الدولة للهجرة ، فى مؤتمر صحفى ، بالوزارة، أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر.

ووفقا للقانون، فلكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يتم أصداره خلال الايام القادمة.

ومن المقرر عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين فى 4 دول خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وهى ليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلى لهذه الدول.