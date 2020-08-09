شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تطلق بعثتها لمراقبة انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بعثة من جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري التي ستجري جولتها الأولى يومى 11-12 أغسطس 2020. وذلك تجاوبا مع الدعوة التي تلقاها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة العربية، أنه سيترأس هذه البعثة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الرقابة– وتضم في عضويتها مجموعة من موظفي جامعة الدول العربية ينتمون إلى 10 من الدول العربية باستثناء جنسية دولة المقر.

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ومن المقرر أن تقوم البعثة بمتابعة هذا الاستحقاق بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية بهدف معاينة وقائع المشهد الانتخابي،إعدادا وتنظيما واقتراعا، وفقا للنظام القانوني المنظم للعمليات الانتخابية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير والضوابط المتعارف عليها.

وتندرج المشاركة الفاعلة لجامعة الدول العربية في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ التي تعد الأولى من نوعها بعد إقرار التعديلات الدستورية لعام 2019 في إطار مواكبتها لكافة الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية خلال السنوات الأخيرة تحت اشراف السلطة القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية قد سبق أن اٌوفدت لدول عربية وغير عربية عدة بعثات تلبية لطلبات الجهات المعنية بالدول التي جرت فيها الاستحقاقات الانتخابية.