شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، ومنسق البرنامج الدكتورة منار سليم كل ما يتعلق ببرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، حيث أكدت أن البرنامج تتم دراسته بنظام الساعات المعتمدة بواقع 149 ساعة معتمدة على مدار 8 فصول دراسية وقد تم إنشاءه عام 2013.

وقالت الكلية فى بيان اليوم، إن البرنامج يطبق معاير الجوده حيث أنه معتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ،ويدرس الطالب مقررات تغطى الموضوعات الأساسية للتكنولوجيا الحيوية مثل (الكيمياء الحيوية -الميكروبيولوجى – بيولوجية الخلية - زراعة الأنسجة – الفيزياء الحيوية -الجينات وأمراضها – المناعة وتطبيقاتها – البيولوجيا الجزيئية – التكنولوجيا الحيوية الصناعية والتخمر – المعلوماتية الحيوية – علم الجينوم والبروتينوم – الخلايا الجذعية وتطبيقاتها - مستهدفات الادوية - النانوتكنولوجي وتطبيقاته - التشخيص الاكلينيكى الجزيئي)، بالإضافة إلى مقررات اختيارية مثل (علم السموم- منتجات طبيعية طبية – بيولوجيا الأعصاب – إدارة الجودة – البيولوجيا الإشعاعية – الإدارة والتسويق – الأمراض المعدية – تكنولوجيا الغذاء – تكنولوجيا البيئية - الهندسة الحيوية – تحاليل الحمض النووى)، بجانب مقررات تثقيفيه مثل البرمجة وعلوم الحاسب – الكتابة العلمية - أخلاقيات البحث العلمى - حقوق الإنسان - لغه إنجليزية .

ويضمن البرنامج للخريج مجموعة واسعة من فرص العمل فى عدة مجالات مختلفة مثل معامل البحوث الزراعية و الانتاج الزراعى و الحيوانى، ومعامل البحث و التطوير بشركات الأدوية و اللقاحات و الامصال، بجانب خطوط الانتاج بالمصانع التى تستخدم التكنولوجيا الحيوية، ومعامل البحوث بالمستشفيات و المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى معامل مكافحة التلوث (البيولوجى- العضوى- مياة النيل- مخلفات المصانع)، والشركات المسئولة عن تطوير الزراعات و تنقية المياه، و الشركات الصناعية المنتجة للمواد الكيماوية و البروتينات و الألياف و الفيتامينات، ومعامل ضمان و مراقبة الجودة بالمصانع المختلفة و شركات الأدوية، بجانب مراكز الأبحاث ذات الصلة لجميع التخصصات العلمية.

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ويشترط للقبول في البرنامج أن يكون الطالب حاصل على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ( شعبة العلمي) أو الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، بجانب القبول بكلية العلوم سواء عن طريق الترشح أو التحويل، بالإضافة إلى أنه يجوز لمجلس إدارة البرنامج قبول طلاب من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الكليات العلمية الأخرى بشرط ألا تقل مدة الدراسة بالبرنامج عن سنتين دراسيتين.