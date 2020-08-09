شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج: رأيك ومشاركتك مهمة فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، رسالة للمصريين بالخارج تزامنا مع انتخابات مجلس الشيوخ، قائلة: "استحقاق هام للغاية.. لابد على المصريين بالخارج المشاركة فى العملية السياسية وبناء الدولة " .

وأضافت وزيرة الهجرة فى رسالتها للمصريين فى الخارج قائلة: "مشاركتك فى انتخابات مجلس الشيوخ سيكون لها دور كبير ورأيك مهم ومشاركتك مهمة".

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ووفقا للقانون، لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يتم أصداره خلال الايام القادمة.

ومن المقرر، عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين فى 4 دول خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وهى ليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلى لهذه الدول.