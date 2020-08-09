شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 470 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أنه فى نطاق قطاع القليوبية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (8) هندسات تضم كل من ( مدينة بنها – مركز بنها –- قها – قليوب مدينة - قليوب مركز – شبين القناطر – طوخ – كفر شكر )

ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بالقطاع حوالى (1.2 مليون) مشترك منهم عدد ( 282 ألف) مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 470 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة على النحو التالي :

·يوجد (43) مركز خدمة بالمدن والقرى المشتركين .

· بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (57) لوحة.

· بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (1600.782 ) كم.

· بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (1475.002) كم.

· إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (4557.001) كم .

· كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (216.879) كم.

· وبلغ إجمالي عدد المحولات (4132) محول بإجمالي قدرة (1515.602) م.ف.أ.

· تم إضافة ( 3.909) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (3) محول بقدرة ( 4.75) م.ف.أ خلال شهر مايو 2020.

هذا بالإضافة إلى إجمالى المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 1/6/2020 مبلغ حوالى 60 مليون جنيه.

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين .

ولضمان إستمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد (4) فرق بقطاع القليوبية بإجمالي عدد (36) فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية ، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مايو 2020 حوالى (503) محضر بإجمالي قيمة حوالى 415 ألف جنيه بقطاع القليوبية .

هذا وقد أكد الدكتور شاكر على الإهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير مؤكداً على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها .

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى،

وشدد الدكتور شاكر علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.