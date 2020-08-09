شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة تتابع اختبارات القدرات.. و215 طالبا يؤدون الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة منذ قليل جولة تفقدية للجان انعقاد اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمنعقدة بمقر الكلية، للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا داخل قاعات الامتحانات.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريح لـ"الخليج 365" إن عدد الطلاب الذين سجلوا لأداء اختبار القدرات تجاوز 215 طالبا وحتى الآن تم امتحان حوالى 170 طالبا بالفترة الاولى وتوزيع باقى الطلاب على الفترة الثانية المسائية .

وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى، أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات أمس أول أيام الاختبارات بلغ حوالى 416 طالبا وطالبة .

وعلى هامش الجولة التفقدية اطمأنت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة من الطلاب على الامتحان مؤكدة أهمية إلمام الطلاب بالثقافة والمعلومات العامة.

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق،اعلن صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف السيد عطا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

جدير بالذكر، أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت أمس السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى في هذه الكليات:

1. كليات الإعلام.

Advertisements

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3. كليات الفنون التطبيقية.

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9. كليات التربية الرياضية.

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).