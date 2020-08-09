شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يلقنون الإخوان درسا قاسيا على هاشتاج #انجاز_للسيسي_بورقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، جماعة الإخوان الإرهابية، درسا قاسيا، عبر هاشتاج "انجاز للسيسي بورقه"، حيث استعرض المصريون، أبرز انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الـ 6 الماضيين، والمشروعات العملاقة التى ظهرت فى مصر خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى.



الهاشتاج أصبح ترند

وسخر المصريون من خلال نفس الهاشتاج، من محاولات التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، ورموزهم على موقع التواصل الاجتماعى التقليل من شأن هذه الإنجازات، لكن رد المصريين كان قويا وقاسيا، وذكروهم بمصير جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر، كذلك سخروا من محاولات الرئيس التركى أردوغان، لإضعاف الدولة المصرية، ومحاولة التآمر عليها من خلال الجهة الغريبة للدولة المصرية.



كاريكاتير يسخر من محاولات تركية

وقال أحد المشاركين فى الهاشتاج، الذى أصبح ترند فى ساعات قليلة، مستعينا بحملة 100 مليون صحة: "إنجاز للسيسي بورقه طب كنت هتعرف انت تعمل دي .. يابني أنت أخرك هاشتاجات من أكونتات مزيفة .. وتحيا مصر تانى"، وقال عمرو فوزى: "سيبك من قناة السويس الجديدة ونهاية العشوائيات ومرض فيروس سى وطرق وكبارى ومدن جديدة ومزارع سمكية وعجول وتطوير التعليم والصحة و.. بس الأهم إعجاز نفخ خنازير الإخوان يظل أهم الإنجازات".

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100 مليون صحة



عمرو فوزى



مرام

وقالت مرام: "والله لو إنجازه الوحيد هو إزاحة الإخوان من المشهد السياسى لكفى"، وقال عبد الرحمن: "والله أنا شايف إن تشريد وفضح اعتى عصابة فى التاريخ الحديث جماعة كانت بتنخر فى جسد البلد زى السوس باسم الدين دا أعظم إنجاز للزعيم.. ربنا يبارك في عمره".



إنجازات السيسي



عبد الرحمن