شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر1 ظهرا.. الإسكان تطرح وحدات لمتوسطى الدخل 120 مترا 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها أعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطى الدخل، تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، حيث يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23/8/2020 : 22/9/2020





الإسكان تطرح وحدات لمتوسطى الدخل بمساحات 120 مترا 16 أغسطس بـ4 محافظات

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطى الدخل، تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، حيث يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23/8/2020 : 22/9/2020.





انتخابات مجلس الشيوخ ..وزير الداخلية:إنفاذ القانون بكل حزم وحسم انتخابات مجلس الشيوخ ..وزير الداخلية:إنفاذ القانون بكل حزم وحسم

عقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية إجتماعاً مع مساعدى الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، حيث التقى بمديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" ، لمتابعة خطة تأمين إنتخابات مجلس الشيوخ (2020).

فى بداية الإجتماع وجه وزير الداخلية الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن فى كافة أنحاء البلاد والتى أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وساهمت فى إستقرار الشارع المصرى وتعزير مسيرة التنمية.. مؤكداً على مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل لاسيما فى مجال تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة وإنفاذ قرارات حظر البناء.









الحكومة تستعرض تصورات العام الدراسى الجديد

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى بشأن تصورات العام الدراسى الجديد.

وكان رئيس الوزراء قد استعرض تقريرًا من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح فى مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020.

وشدد رئيس الوزراء على إصرار الدولة على استيداء حقها وتسوية أوضاع المخالفات التى تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيدًا بالإقبال الذى تشهده حتى الآن إجراءات تلقى طلبات التصالح، وسداد مبلغ جدية الحجز، داعيًا المواطنين إلى التعاون وعدم التردد فى السعى نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذى لن تتهاون فيه.





وزيرة الهجرة: تطبيق "كلم مصر" يمد المصريين بالخارج بعناوين المقار الانتخابية

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع على مدار الساعة انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج.



وأضافت وزيرة الهجرة، فى مؤتمر صحفى، أن تطبيق "كلم مصر" الإلكترونى الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة سواء بنظام Andriod أو IOS، يساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت فى الانتخابات، من حيث تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خاصة أن تصويت المصريين بالخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.

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تشريعية النواب تنظر طلب رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها منذ قليل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والمتوقع أن يناقش خلاله طلب رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور.









التعليم توضح طرق زيادة درجات طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة ما إذا اكتشف الكنترول أن هناك كراسة إجابة تستحق الزيادة، ضمن كراسات إجابة طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم يتم تشكيل لجنة بإشراف مستشار المادة لفحص كراسة الإحابة بشكل دقيق والاستعانة بأصل كراسة الإجابة، لافتة إلى أن الزيادة لا تتم بشكل عشوائى.





وزيرة التعاون تبحث مع مسئولى بنك الاستثمار الأوروبى التعاون المستقبلى وزيرة التعاون تبحث مع مسئولى بنك الاستثمار الأوروبى التعاون المستقبلى

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، لبحث أطر التعاون المستقبلى، بين البنك والحكومة المصرية في المجالات ذات الأولوية التنموية، لاسيما النقل والزراعة والصحة.





الصحة: 2858 سيارة إسعاف و7آلاف من الفرق الطبية لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، المقرر عقدها يومي 11 و12 من شهر أغسطس الجاري، في إطار حرص الوزارة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





الأرصاد: انخفاض جديد فى درجات الحرارة غدا مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الأرصاد: انخفاض جديد فى درجات الحرارة غدا مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة وصلت لمستوى مرتفع الأيام السابقة مع ارتفاع نسب الرطوبة.



وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، إنه بداية من اليوم انخفضت درجات الحرارة بمعدل درجتين لتصل إلى 36 درجة على أن يواصل الانخفاض غدا وبعد غد لتصل إلى 34 درجة ولكن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، حيث ستصل إلى 85% على الوجه البحري وتصل لـ 90% على الوجه القبلي.





التعليم العالى: 70 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.





أسامة ربيع: لأول مرة.. تشغيل أنفاق قناة السويس 24 ساعة بداية من اليوم

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تقرر تشغيل جميع أنفاق قناة السويس الأربعة، وهما نفقان تحيا مصر بالإسماعيلية، ونفقان 3 يوليو ببورسعيد، بداية من اليوم الأحد 24 ساعة لأول مرة منذ افتتاح الأنفاق، بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى الذى يعمل 24 ساعة، على أن يتوقف التشغيل بشكل جزئى أيام السبت والأحد والاثنين لمدة 6 ساعات فقط من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا لاستكمال أعمال الصيانة والتطوير.