شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: تطبيق "كلم مصر" يمد المصريين بالخارج بعناوين المقار الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع على مدار الساعة انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، فى مؤتمر صحفى، أن تطبيق "كلم مصر" الإلكترونى الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة سواء بنظام Andriod أو IOS، يساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت فى الانتخابات، من حيث تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خاصة أن تصويت المصريين بالخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.

ووفقا للقانون، لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردى والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يتم إصداره خلال الايام القادمة.

ومن المقرر عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين فى 4 دول خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وهى ليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلى لهذه الدول.