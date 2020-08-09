شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للمصريين: تصويتكم بانتخابات الشيوخ يثبت للعالم أننا أصحاب حضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، المصريين بالخارج لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم عبر البريد فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى تجرى اليوم الاحد وغدا الاثنين.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم على أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل ناخب اسمه مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين وبالنسبة للمصريين بالخارج فيحق لمن سجل بياناته على الموقع الرسمى للهيئة خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى أن يبدى رأيه فى الانتخابات عبر البريد.

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وأوضح رئيس الهيئة الوطنية أن الشعب المصرى العظيم لديه قدر كبير من الوعى والحس الوطنى بواجباته تجاه بلدنا مصر الحبيبة، وهو ما سيدفعه للتصويت فى الانتخابات من أجل المشاركة فى استكمال بناء مؤسسات الدولة ومنها مجلس الشيوخ الذى نص الدستور على انتخابه.

وذكر أهمية انتخاب مجلس الشيوخ فى هذا التوقيت وفقا للدستور والقانون المتمثلة فى اختصاصه بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ويدعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، كما يعمق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

ووجه المستشار لاشين إبراهيم رسالة للمصريين: بأن يدلو بأصواتهم فى تلك الانتخابات ويثبتوا للعالم أن المصريين أصحاب حضارة ويفوتوا أى فرصة على الذين لا يريدون لمصر خيرا.