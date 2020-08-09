شكرا لقرائتكم خبر عن خطف فى الطريق العام.. ورطة إنسانية أظهرت الشهامة المصرية في الحلزومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج الحلزومة، صنع فريق البرنامج ورطة إنسانية، من خلال خطف أحد المواطنين لطفلة صغيرة، ليرصدوا رد فعل المواطنين وكيف سيتعاملون مع هذا الموقف.

وأظهرت الورطة الإنسانية الشهامة الكبيرة للشعب المصري، الذي وقف بالمرصاد لتلك الجريمة، ورفض الإفراج عن مقدمى البرنامج قبل تسلميهم للشرطة، لولا تأكدهم بعد ذلك أن الموقف كان مجرد تمثيلية.

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ويذاع برنامج الحلزومة يوم الأحد من كل أسبوع، عبر موقع الخليج 365 ومنصات التواصل الاجتماعى التابعة له، وهو من تقديم حازم عبد الصمد، واشتركت في هذه الحلقة مارينا عادل، ومونتاج نانيس هيكل، وإخراج شادي أبو الحسن، ورئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي.















