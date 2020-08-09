شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2020 ..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبقى الالتحاق بكلية الشرطة الحلم الذي يراود كثيرا من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، حيث يسارعون إلى تقديم أوراقهم للالتحاق بالكلية، والاستعداد لأداء الاختبارات.

ويقدم ”الخليج 365” في خطوات بسيطة، شرحاً للاختبارات التي يجريها الطالب للانضمام لمصنع الرجال.

اختبار القُدرات :

اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة

ليس للطالب حق الإعادة حال رسوبه

اختباري المقاس والقوام:

وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة

لا يكون للطالب حق الإعادة

الكشف الطبي :

يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة

وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط

الكشف النفسي :

يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة

ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار

كشف السمات :

يتم من خلال إخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات العقلية

ولا يحق للراسب الإعادة

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الاختبار الرياضي :

من خلال عدد من التمرينات الرياضية المقررة

ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه

الكشف الطبى المتقدم :

يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة

من خلال عدة تحليلات

لجنة اختبار الهيئة:

تتم هذا العام لأول مرة على مرحلتين

"تحريري" للاختبار في معلومات عن مصر

وشفوي عن طريق المفاضلة بين المتقدمين































