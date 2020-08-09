شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض تصورات العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى بشأن تصورات العام الدراسى الجديد.

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وكان رئيس الوزراء قد استعرض تقريرًا من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح فى مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020.

وشدد رئيس الوزراء على إصرار الدولة على استيداء حقها وتسوية أوضاع المخالفات التى تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيدًا بالإقبال الذى تشهده حتى الآن إجراءات تلقى طلبات التصالح، وسداد مبلغ جدية الحجز، داعيًا المواطنين إلى التعاون وعدم التردد فى السعى نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذى لن تتهاون فيه.