بدء تلقى أوراق التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بمقر بعثة مصر فى جنيف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة انتخابات مجلس الشيوخ المشكلة بمقر بعثة مصر الدبلوماسية في جنيف بسويسرا برئاسة السفير علاء يوسف، في تلقي أوراق تصويت أبناء الجالية المصرية من المقيمين في مدينة جنيف وحولها وكذلك من المناطق الفرنسية المحيطة والتي تستمر اليوم الأحد وغدا حتى التاسعة مساء.

وقال قنصل مصر في جنيف أحمد محمد إبراهيم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا ووفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن اللجنة ستتلقى أوراق الاقتراع التي يتم إرسالها عبر البريد من أبناء الجالية الذين لديهم حق الاقتراع حتى مساء غدا الاثنين.

وأوضح أن كل ناخب سيقوم بوضع بطاقتي الاقتراع داخل مظروف ويغلقه ولايدون عليه أية بيانات من الخارج ويرفق به صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة به أو جواز سفر ساري الصلاحية ، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، على أن يكون إقرار التصويت المرفق كامل البيانات وموقعا من الناخب شخصيا داخل ظرف يكفي لتلك المستندات ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها ثم يرسل الأوراق إلى اللجنة عن طريق البريد المستعجل.

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وأشار قنصل مصر في جنيف إلى أن اللجنة ستقوم يوم الأربعاء المقبل بفتح الصناديق والقيام بعملية الفرز وعد الأصوات ليتم إرسال النتائج بعد ذلك إلى الهيئة الوطنية للانتخابات .

يذكر أن سويسرا تضم لجنتي اقتراع حيث شكلت الثانية بمقر سفارة مصر في العاصمة السويسرية برن.