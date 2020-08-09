ضبط القائمين على تنظيم حفل زفاف بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القائمين على التجهيز لحفل زفاف بسرس الليان.
معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، أفادت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة سرس الليان) بتجهيز سرادق أمام منزله وتجميع عدد من الأشخاص استعداداً لإقامة حفل زفافه، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين انصراف المدعوين، وأمكن ضبط المذكور وكذا (مالك معدات الفراشة ومكبرات الصوت)، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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